莊翠雲也同時感謝稅務關務人員為國家財政、守護國家安全付出的心力與奉獻，她表示，稅收適足成長，國家才能有豐沛的財源支應政府各項建設，近年新冠疫情對世界各國的經濟發展影響甚巨，但台灣去年全國賦稅收入仍創新高，今年政府也應用在強化疫後經濟、社會韌性，並普發現金、由全民共享經濟成長果實。

莊翠雲還說，國際信用評等機構肯定台灣穩健的財政管理及堅實的財政韌性，標準普爾（S&P）維持台灣主權信用評等為AA+，這些成果背後是財政部全體人員的努力與用心。

莊翠雲指出，財政部一直以來朝簡政便民方向前進，從民眾角度出發，今年綜所稅手機報稅功能再進化，試辦附件上傳，實踐報稅全程無紙化目標，並精進地方稅網路申報系統、建置牌照稅繳款書歸戶作業，讓民眾感受政府的貼心。

莊翠雲說，海關人員24小時日夜輪班面對每天大量的進出口貨物，在通關便捷和邊境安全之間，努力追求衡平，除給予便捷通關，滿足商品需求、促進經濟發展，另一方面要精進風險管理，對高風險業者施予嚴密查核，防堵非洲豬瘟、阻絕槍毒，守護國人健康和社會安全。