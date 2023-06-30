雲林112學年有19名校長調校。（雲林縣府提供）

雲林縣府教育處今（30日）舉行112學年度高中暨國民中小學校長遴選，今年有5名國中小校長退休，5名候聘校長獲得遴選成為初任校長，包括崇德國中張秀琪、興南國小張美慧、建陽國小陳智冠、飛沙國小朱俊達、新興國小孫碧津。

雲林112學年有5名候聘校長獲得遴選成為初任校長。（雲林縣府提供）

雲林112學年有23所學校校長繼續連任。（雲林縣府提供）

雲林縣112學年度將有24校校長異動，其中19名是新任（調校）、5名是初任。

19名新任校長為辰光國小陳彥揚、東興國小李政勳、公誠國小蔡宜芳、林中國小許坤真、林內國小陳錫欽、饒平國小陳茂雄、二崙國小謝淑媒、中和國小盧建勳、大有國小廖欽祿、民生國小蔡政龍、南光國小黃瑞璋、僑美國小黃明旋、石榴國小郭耀斌、重興國小林志郎、橋頭國小吳清池、三崙國小陳仕祥、口湖國小辜明祥、仁德國小紀麗宏、尖山國小蔡佩君。

初任的5名校長是崇德國中張秀琪、興南國小張美慧、建陽國小陳智冠、飛沙國小朱俊達、新興國小孫碧津。8月1日舉行布達交接。

23所學校校長繼續連任，包括斗南高中林秀娟、大同國小余碧玉、馬光國小胡光漢、信義國小史利民、溝壩國小石洧昱、鎮南國小梁博雍、斗南國小王俊孝、石龜國小黃致傑、大興國小陳盈儒、華南國小陳啟政、泉州國小李娟娟、文昌國小廖妙英、中山國小廖育辰、東勢國小翁碧慧、立仁國小邱慧俐、安慶國小林俊逸、惠來國小黃昱瑋、崙背國小李秉承、僑和國小陳百雀、下崙國小黃淑玲、嘉興國小石明原、林厝國小王丕顯、內湖國小程淑玲、成功國小楊麗娜。

雲林縣今年有5名校長退休，崇德國中游淑英、僑美國小陳松全、新興國小黃洲、口湖國小郭秀玉、尖山國小許宏男。