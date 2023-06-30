台北市長蔣萬安上任後想力甩行人地獄惡名，但在30日交通會報中，北市交通警察大隊公布交通死傷數據，今年1至5月交通死亡人數達37人，較去年同期增加14人，讓蔣萬安相當不悅，在會中痛批，死亡數據很不理想，不祈求要減少，但至少要持平，結果做不到且持續惡化，因此講重話「警察局各分局長聽好，未來每一區當月的交通事故防制目標相關達成情形將逐區檢討，看看到底有沒有明確執法。」

台北市政府今日舉行交通會報，交通警察大隊長陳勇華表示，台北市1-5月交通死傷交通事故發生1萬348件，較前3年基準值肇事件數減少260件，不過A1死亡人數共有37人，與去年同期相比增加14人。

交大進一步分析，死亡37人，包括汽車3人、機車15人、行人16人、慢車3人，清晨5至7時8件最多、下午5至7時7件次之；各死亡年齡層中，以65歲以上22人最多。今年1到5月各項交通違規取締件數，取締酒駕2285件、行人違規1萬6426件、車輛不停讓行人1萬3472件、違反號誌管制7萬6760件。

蔣萬安聽完後不滿說，今年1到5月A1事故較去年同期增加14人，到6月27日增加17人，這個數據從很不理想，「我不祈求要減少多少，至少持平、結果持平也做不到，持續惡化，不用跟我講過去3年、5年，那是疫情時候，每次開交通會報我都看到數據越來越糟」，警察局加強取締宣導沒成效。

蔣萬安語氣嚴肅說，警察局12行政區每個分局長都聽好，下次會議開始每一區當月交通事故達成相關目標值， 一個區一個區來看有沒有確實執法、有沒有達到預期目標，A1死亡件數攀升，他要看每區執行的成效，交通部下降標準是要比前一年減少5％，下個月交通會報就以這個目標值為主。

蔣萬安表示，除了檢討過去數據，更要看到未來防制作為，例如7、8月暑假年輕人騎機車增加，或清晨時段長輩去運動，從過去經驗制定未來防制方案。交通部本週二到市府進行交通考評，專家學者提出許多建議，例如過去「車」本主義，車道寬、開車順暢，透過車道瘦身以減緩車速，或人行道拓寬確保行人安全降低事故，評估可行就應該採納。