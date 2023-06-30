6月除權息秀落幕，復華台灣科技優息(00929)在息收大進補後，也展開成分股清倉大換血！最新資料顯示，00929追蹤的「特選臺灣科技優息指數」此次調整成分股，換掉了一半個股。其中，分手今年漲幅逾50%的緯創、廣達、技嘉等飆股，改換旺宏、新唐等估值偏低、波動度較低的潛力股上陣，受到存股族讚賞！因為此舉可以增強高股息ETF股價穩定性，並有利於00929未來漲幅。

換股漂亮分手！20檔功成身退 改換潛力股上陣

「特選臺灣科技優息指數」總計40檔成分股，每年6月調整一次，故臺灣指數公司自今年6月下旬以來，開始陸續換股，昨(6/29)日正式敲定最新成分股名單，並於今(6/30)日生效。仁寶、華碩、技嘉等20檔個股功成身退，交棒給臻鼎、景碩、廣積、新唐等20檔潛力股。

（資料來源：台灣指數公司、復華投信，資料日期：2023/06/29）

分析00929此次成分股大調整，多是刪除違反「252 日還原日報酬之指數平滑波動度屬前 90%低」及「最近 5 年平均本益比與最近 3 個月平均本益比之差額屬前 90%高」兩原則之個股。簡單而言，就是剔除「沖天炮」及「估值過高」等兩大類股票，等於是幫投資人賣在高點，再轉到更有潛力的個股。舉例來說，今年以來股價漲幅超過50%的個股，例如板卡廠技嘉及華擎、記憶體模組廠威剛，以及電子五哥中的緯創、廣達等沖天炮股均被刪除。存股族認為，此舉可以增強高股息ETF股價穩定性，也代表00929同時具備低波動的特性。

增強高股息ETF股價穩定性，月配息風格顯著

新增成分股部份，除了納入IC設計龍頭聯發科、聯詠之外，還增加旺宏、華通、臻鼎、景碩、廣積、新唐等今年漲幅不如大盤，但產業前景暢旺的個股。顯示依據指數編制規則，調整時會選取估值偏低的股票，似乎較有利於00929未來漲幅。

舉例來說，此次首次納入工業電腦族群的廣積、樺漢，因為較不會受到景氣波動影響，故能於2022年市場逆風之際，營收及獲利皆能創下歷史新高。展望未來，在工業自動化、智慧零售、網通等剛性需求持續強勁的帶動下，廣積、樺漢之業績表現可望再登高峰。整體而言，00929追蹤指數經歷上半年大漲38%後，已於一年一次的調整中，開始往估值偏低及波動度較低的股票靠攏。

退休族磨拳霍霍 期待首次配息亮眼金額

由於00929即將在7/19迎來首次除息，目前事逢台股漲多修正，00929有機會出現甜甜價，估計不少人會趁機加碼，再掀起一波申購潮。投資人可於7/18前買進或持有，8/14即可領到配息。

復華投信表示AI 題材帶來新一輪科技週期，利好下半年台灣科技產業展望。科技優息成分股有多間公司處於成熟階段，所以具利潤穩定、償債能力高、現金多等優勢，較有本錢進行轉型與併購，尤其是進入電動車、儲能、AI應用的未來的熱門賽道。舉例來說，台灣過往的老牌電子廠商如技嘉、廣達、微星等，除了本業的PC與筆電製造外，目前都在加速跨足車用電子業，尤其未來電動車將成為主流下，車上的電子零件勢必有機會見到這些廠商的身影。

00929是月月配，存股族亦可透過元富、玉山、兆豐、統一、凱基、國泰等券商，定時定額布局，每月即可為自己創造被動收入。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。