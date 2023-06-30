台北市長蔣萬安上任後力推機車退出騎樓、人行道2.0，30日進行交通會報，交通局表示，將於2027年完成市內34條主要幹道的人行道機車停車格塗銷，而30日在行政院跟警政署配合帶頭，將行政院周邊的人行道整頓，並將機關用地改為行人用地，機車格全面塗銷。蔣萬安表示，習慣的改變，一定會有陣痛，包含原本習慣停在騎樓、人行道，加強溝通很重要。

台北市停管處今天在交通會報上報告機退2.0辦理情形及未來規畫，強調過去機退1.0以「車本」角度整頓停放秩序，留下機車與行人於人行道上動線交織等後遺症，因此推動機車與行人動線有立體區隔的機退2.0，目前已在敦化南北路、仁愛路、大道路等路段實施。

未來會以短中長期三階段規畫，短期為挖設機車彎、推廣大眾運輸月票政策；中期有效利用畸零地、增建停車場；長期則是加速都市更新，停放需求內部化。停管處指出，今年將繼續改善中山南北路、羅斯福路、民權東西路等路段，並訂出5年計畫，至2027年在34條主次要幹道實施，

而這34條幹道皆是大眾運輸發達、人口密集、行人眾多處，機退後只保留7至8成、可滿足當地居民需求的停車格數，能藉此增加使用捷運或公車的推力。

另停管處會中也表示，今日行政院跟警政署帶頭，讓行政院周邊退出騎樓，感謝行政院跟警政署配合帶頭，同意做整體改善，把天津街跟北平東路的T字型區域，從機關用地納入行人空間，並把汽車格改成機車格，人行道的機車格全面塗銷。 未來針對公家機關周邊也會帶頭辦理。

台北市副市長李四川指出，台北市有近百萬量機車、新北市逾200萬輛機車，再怎麼退、再怎麼蓋停車場都無法滿足需求，但明天基北北桃1200元通勤月票上路，將是推廣大眾運輸的好機會，建議交通局加大宣傳及教育力道，才能真正解決問題。

蔣萬安則表示，習慣改變一定會有陣痛，包含原本習慣停在騎樓，一定會有抱怨，跟里長反映在座談會，大家應該事前做好溝通。會先去勘查盤點先做說明，習慣改變也是觀念改變，從完成影片給里長看，長遠來看是對的事情，加強說明溝通很重要。