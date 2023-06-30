日立先端科技選定竹北成立半導體先端技術開發中心，蔡英文總統30日前來祝賀，見證日立在竹北的投資成果。會中有日立合作夥伴台積電高層致詞，表示現今半導體設備進入2奈米、3奈米的世代，未來挑戰越來越大，台積電與日立合作關係更密切。

台積電資深副總經理林錦坤表示，一座開發中心的啟用，代表公司技術發展的關鍵一步，也是推動產業進步的動力，台積電樂見日立做出立足台灣，創立開發中心這個重要的投資決定，奠基於堅實的技術與研發人才的優勢，才能在分秒必爭的半導體行業競爭中脫穎而出，也期待研發中心的啟用能帶來深厚的合作機會，並持續推動科技的創新與進步。

台積電先進研發副總經理章勳明說，現在半導體設備進入2奈米、3奈米的世代，未來挑戰越來越大，台積電與日立合作關係更密切，先端技術開發中心的揭幕，不僅對台積電、台灣半導體產業來說意義重大，代表世界級設備外商對台灣的環境和發展深具信心。

國際半導體產業協會總裁曹世綸表示，從日本、美國到台灣，再到全世界，成為大型半導體設備供應商，日立先端科技注重全球布局和區域連結，與在地的深耕，透過提供微電子和半導體最尖端的技術和服務，幫助世界夥伴共同成長，也扮演台灣半導體產業持續邁進的重要推手。

曹世綸說，透過半導體先端技術開發中心啟用，將提升台灣半導體行業先進研發的創新與競爭力，尤其協助台灣半島體行業的龍頭企業，在先進製程的前瞻競爭力，國際半導體產業協會樂見台灣半導體行業，能透過國際產業供應鏈合作，讓台灣半導體產業擁有卓越創新的技術實力。

楊文科說，台積電研發中心就在竹科，研發必須集中，不可能分散在南科、中科，現在半導體製程已達3奈米以下，如何提升製程、量產與良率是關鍵，日立先端科技中心跟台積電半導體廠商都有密切關係，將成台灣護國群山中的一座神山。

蔡英文則表示，很高興跟大家在一起見證日立在竹北的投資成果，日立在台灣深耕超過半個世紀，在台灣半導體先進製程上扮演不可或缺角色，半導體先端中心的開幕是重要里程碑，未來這座中心將強化客制化技術、落實關鍵零組件在台生產，支持台灣廠商保持競爭優勢，帶來就業機會，感謝日立先端科技深耕台灣，帶動產業整體發展，是在台外商優良典範。