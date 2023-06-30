美國空軍6月28日首度在密蘇里州聖路易蘭伯特國際機場（St. Louis Lambert International Airport）正式試飛T-7A「红鹰」（Red Hawk）教練機。

儘管T-7A「红鹰」（Red Hawk）教練機生產進度落後，但美國空軍6月28日開始在密蘇里州波音提供的場地試飛預產機，總算達成了一個重大的里程碑。而專家認為，一旦它研製完成，可能成為JF-17「雷電」戰機（Joint Fighter-17 Thunder），也就是中方口中「梟龍」戰機的勁敵。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）30日報導，波音是和瑞典紳寶集團（Saab AB）攜手開發這款教練機的。而波音說，這次試飛揭開了T-7技術和製造開發階段的序幕，也是首度正式由空軍飛行員試飛。

未來「红鹰」可望取代美國空軍的老舊T-38「鷹爪」（Talon）教練機，由於它採用數位設計，節省了80%的組裝時間，從概念構思到首飛，只花了不到3年。

T-7A所採用的是推力約17200磅（約7800公斤）的GE-F404渦扇發動機，動作敏捷，性能類似美國空軍的F-16戰機，但操作和採購成本要低得多。一旦T-7A服役，它的開放架構軟體將能納入新戰力和航訓要素，以和空軍廣泛的現代化與時俱進。此外，由於T-7A體型小，因此在視距內戰鬥中難以被發現。

Tails of red fly overhead❗️



The first T-7A #RedHawk soared through the sky completing its first flight with the @USAirForce. A U.S. Air Force pilot tested the red-tailed jet and demonstrated the power and agility of the advanced trainer. pic.twitter.com/PTcse79HWJ — Boeing Defense (@BoeingDefense) June 28, 2023

美國空軍大學（Air University）文化和語言中心印太研究（Indo-Pacific Studies）副教授古普塔（Amit Gupta）先前指出，多數國家的空中戰力需求重心並不在昂貴的F-35等5代戰機，或是如法製「飆風」（Rafale ）等4.5代戰機上。這也正是為什麼只要武裝，就能變身為輕型戰機的教練機日益受歡迎的原因之一。

分析指出，對多數國家來說，較新型的戰機難以負擔。儘管中方力推「梟龍」，而巴基斯坦和奈及利亞也以相對低價採購，但拓展出口市場仍有待努力。古普塔說，這正是T-7A能使力的地方。他指出，對美國多數的美洲盟友來說，武裝的「红鹰」，加上性能好但不昂貴的雷達，就夠用了。此外，華府也能用它來武裝那些原本打算買中、俄戰機的南美和非洲國家。

另一方面，也有部分報導指出，由於5代戰機練打的需求增加，美國空軍也可能拿它們來作為下一代模擬敵機平台。