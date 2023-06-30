愛山林建設今（30）日召開股東會，由董事長祝文宇主持。今天就是平均地權條例修正案7月1日正式上路之前的最後一天「大限日」，對於未來預售屋禁止轉讓，祝文宇表示，以後我沒有競爭對手了，買房只能跟我買；對於私法人買房改採許可制，祝文宇直言：「有錢人根本不在乎！」最主要是私法人可以節稅節多少而己，對於有錢人來說，改用個人名義買，沒差嘛！

今天祝文宇主持股東會，會中有小股東在主席發言中數度舉手想插話，但主席被惹毛、差點動怒，並霸氣的大聲要求小股東「坐下！」等我把話說完，依照議事程序，議程才持續進行。

今天股東會也承認去年度財報，受政策管制、及升息等因素影響，去年營收和獲利雙雙下滑，營收約47.34億元，EPS1.67元。

另外愛山林股東會也承認盈餘分配案，每股配發現金1.5元，股票3.5元，合計共5元。

祝文宇今天在股東會結束後，面對媒體訪談時表示，平均地權條例即將實施，「現在訂出的一些辦法，未必有效！」

祝文宇表示，買預售屋的人，如以後不准轉賣，「我是不是就沒有對手了！？想買的人，只能跟我買。」短期獲利在平權之後，預售階段不准賣，蓋好之後如獲利轉手，還有最高45％要繳，所以持有時間要比較久，不過，對於短期炒作者，就沒什麼獲利。

祝文宇表示，在台灣，我一直在談的就是供需。以新竹帝寶來說，就是供需失衡的區域，新竹新貴收入又高，供給又少，我們售價只有竹北每坪70~80萬元的6折價，因此受買方青睞；但是如果房子蓋好，沒人住，這種地方，房價就不會增值。

外界最關注的平均地權條例修正案即將在明（7月1）日正式上路，對此，祝文宇表示，平均條例修正案實施後，我們現在走辦公室產品，銀行還可貸八成，所以，推案還是以剛性需求為主。我們業績會比去年同期上升，商辦比例也是增加的。

祝文宇談到，政府要打的是炒房，而愛山林，其實我們一直在做的，並不是炒房產品，「而是買得起的好房子！」其實，政策目的，比較多是在打炒作，對於比較有能力的客戶來說，政策也早就在打了，限縮豪宅貸款上限就一直持續，而愛山林客戶，還有要買上億的，所以就算降到七成，他也沒差。

對私法人以後將改採許可制？祝文宇表示，「有錢人根本不在乎！」「不在乎私用法人或個人名義買房。」過去大部分用公司買房，最主要節稅，節多少而己，對於有錢人來說，沒差嘛！本來用公司名義買房，貸款利息可以變費用，所以對於買高總價的人，只是理財概念的調整，我知道很多電子業老闆，房子不貸款，就算了。

祝文宇指出，政策現在不讓公司買住宅，就買辦公室嘛，或是就用個人買嘛！有什麼差。最重要，是我要喜歡呀，如果不喜歡，也不會想要買。