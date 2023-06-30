星宇航空今日召開興櫃後首度股東會，對於要不要重返長榮集團的老問題，董事長張國煒重申，他沒有要回長榮，長榮已經很穩固，留給哥哥們去經營，大家都是張家子弟，誰去營運都一樣，以後「也不要再講這個話題」。

至於星宇要不要飛國內線？張國煒說，他仍是持有立榮39％大股東，不能傷害立榮，現在立榮、華信飛國內線飛得很好，而且國內線飛機有非常緊繃的問題，星宇現在還不太適合，不過總有一天會飛國內線，但不是現在，國內線暫時不考慮了。

張國煒說，父親過世七年，經營權的爭議也過了七年，他哥哥都會想，他是不是很有野心要回到長榮，不過家族經營權之爭心態要很健康，都是是父親的產業，能合作就合作，要平常心，長榮已經很穩固，已經做的非常、非常好。

張國煒說，既然離開長榮，他就不要去想老東家的事，任何事星宇都不排斥，平常心去看待，合作這種事情要雙方都有興趣，但如果人家沒有意願，他也覺得大可不必。

國內線方面，張國煒去年一度進入立榮擔任董事長，但他認為，國內線現在處於生態均衡，還不是介入的時間點，且因為國內線飛機很拮据，加上他也是立榮的大股東，不能做傷害立榮的事，因此就暫緩星宇航空介入國內線的計畫，但總有一天會介入。