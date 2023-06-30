前國安會祕書長金溥聰出任國民黨2024總統參選人侯友宜競選辦公室執行長，引發矚目。一份最新的網路投票針對金溥聰是否會影響侯友宜支持度進行調查，結果相當令人意外，會因為金而改投侯友宜的人，僅34％。

《中天電視》昨日發起網路投票，截至今（30）日下午1點40分，總計有超過4.7萬人參與。針對「『東方不敗』金溥聰加入侯友宜團隊擔任競選『執行長』，你會因為這樣而願意把票投給侯友宜嗎？」表態「願意」的民眾占34%、稱「不願意」的網友高達52%、剩下15%則為「再看看」。

對於此投票結果，網友紛紛留言表示，「34％表示藍軍基本盤有回歸部分了」、「無論侯友宜選不選得上，我這一票非他不投！」、「候選人是侯又不是金，換軍師頂多作戰能力強一點，並不會改變候選人的魅力」、「如果韓總再加入團隊就更猛了」。

不過也有民眾給出建議，認為應該增加兩個選項到五個，這樣才能看出金小刀的威力：一、本就投侯；二、因金小刀改投侯；三、持續觀望；四、原本投侯，因金小刀而不投侯；五、決不投侯。