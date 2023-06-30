一名熟齡女網友分享，最近被親戚朋友介紹對象，先後見了9個與她年齡相仿的異性以後，她突然覺得這些人單身不是沒有原因，光是她遇見的9個人，幾乎每個都是慘不忍睹的怪咖，讓她大嘆不如繼續單身，引起網友討論。

一名女網友今天在臉書社團《匿名2公社》上分享，身為大齡未婚女子，最近被許多親戚介紹對象、安排相親，但見了幾個跟她差不多年紀的異性後，她真的覺得這些人會單身不是沒有原因，當然也可能是她太機車。

女網友表示，一號男是個有錢的媽寶男，每次出去100句話，有50句是「我家很有錢」，40句是「我媽說」，逢年過節她都會送禮，但男方卻什麼都沒給過她。這位媽寶男毛病也很多，說是每天早餐必吃新鮮海魚，詢問原PO婚後能否每天煮給他吃，她反問說結婚生子會請假一陣子，沒收入該怎麼辦，對方卻一句話也說不出來。

女網友指出，二號男是親戚介紹的吝嗇男，兩人第一次見面去吃了早午餐，男方一看到菜單就哇哇叫說很貴，對此，她禮貌地說「我喝紅茶就好！」甚至事後還有把錢給對方，但之後每次出去，這位吝嗇男都會比她更晚掏錢包，看到她先出錢，就會說下次換我出，但每次都選超級便宜的路邊攤，讓她直搖頭。

女網友接著說，三號男是個節省王，約會吃飯的時候狂點開胃菜，在主菜上來之前就吃飽，要求打包主菜，然後接下來連續幾天就會傳各種照片給原PO，秀出自己用幾天前吃剩的主餐加料變出新的一餐。然後某天晚餐吃飽以後，對方說想走走，結果她就這樣穿著高跟鞋陪這個怪人走了操場10圈。

女網友也說，四號男是個自戀鬼，一見面就直接問她「哪間學校畢業？在哪工作？月薪多少？年終多少？有房有車有投資嗎？」然後就會開始炫耀自己的學歷多高，想找一個有車有房、經濟獨立，不會花他錢又可以跟他一起養小孩的伴侶，讓原PO聽到最後差點受不了拿水潑他。

女網友表示，五號男也是個怪咖，出去逛街在路上聽到店家播歌，就會瘋狂詢問「這是什麼歌？」然後去唱KTV就會狂點10幾首歌，然後瘋狂問她會不會唱，去吃烤肉的時候，原PO說自己不吃羊肉，但對方聽了卻點了各種羊肉，讓她超級無語。

女網友無奈地說，剩下的六號到九號男也都是慘不忍睹，讓她忍不住跟媽媽說，她還是繼續當單身狗好了，吃狗糧她餓不死，但遇到這類的人，她會先氣死。經歷過這幾個令人無語的對象以後，她狂翻白眼到超怕自己視網膜剝離。