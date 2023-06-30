警方在吳男住處起獲改造槍枝等相關證物。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

序號「HR484268XD」的千元偽鈔今年初起竄流中南部，彰化縣警局刑警大隊本月初查獲543張該序號千元偽鈔，查出嫌犯用偽鈔在毒品交易時黑吃黑，並溯源追查偽鈔上游，近日逮捕吳姓毒品與槍砲通緝犯到案，起出改造手槍、毒品與千元紙鈔大小空白紙574張，警訊後將吳男解送歸案，並發監執行。

彰化刑大副大隊長張安進指出，在追查大村鄉賴姓男子涉嫌槍砲及毒品案件時，於賴男租屋處起出406公克不明粉末、改造手槍2支、子彈15顆，現場還查獲543張千元偽鈔，且竟與今年初流竄中南部序號「HR484268XD」的偽鈔相同。經查，賴男不僅涉嫌使用「XD」千元偽鈔與上游交易，還以不明粉末製造假毒品，賣給下游毒蟲。

警方研判該批千元偽鈔應有上游集團在供應，再成立專案小組追查，並接獲情資，得知因毒品及槍砲等案件通緝的吳姓男子藏匿於溪湖鎮租屋處，日前見時機成熟，荷槍實彈破門攻堅，當場逮捕吳男，起獲改造槍枝1把、改造工具1批、第1級毒品海洛因、第2級毒品安非他命、毒品壓模器及現金9萬2900元等相關證物，還在現場找到千元紙鈔大小空白紙574張。

警訊後，吳男被違反《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》及偽造貨幣等罪嫌移送偵辦，並被檢方立即發監執行。

張安進表示，在吳男住處查獲的該批空白紙張的尺寸大小與千元紙鈔一樣，研判這些空白紙張也是吳男要在購毒交易時，包裝在千元紙鈔下以假亂真「黑吃黑」，不過吳男矢口否認，供詞避重就輕。

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