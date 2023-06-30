07/03 周一 日銀第二季短觀報告
Jibun Bank日本6月製造業PMI終值
S&P Global南韓6月製造業PMI
HCOB歐元區6月製造業PMI終值
S&P Global/CIPS英國6月製造業PMI終值
S&P Global美國6月製造業PMI終值
ISM美國6月製造業PMI
07/04 周二 南韓6月CPI
德國5月進出口、貿易收支
07/05 周三 Jibun Bank日本6月服務業/綜合PMI終值
HCOB歐元區6月服務業/綜合PMI終值
S&P Global/CIPS英國6月服務業/綜合PMI終值
歐元區5月PPI
MBA美國抵押貸款申請指數/30年期抵押貸款利率
美國5月工廠訂單
07/06 周四 聯準會FOMC會議紀要
API原油庫存報告
歐元區5月零售額
ADP美國6月就業報告
美國5月進出口、貿易收支
美國請領失業給付人數報告
S&P Global美國6月服務業/綜合PMI終值
ISM美國6月服務業PMI
美國JOLTs職缺報告
EIA原油庫存報告
07/07 周五 日本5月家庭支出、平均現金所得
德國5月工業生產指數
美國6月非農就業報告/失業率
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。