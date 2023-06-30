07/03 周一 日銀第二季短觀報告

Jibun Bank日本6月製造業PMI終值

S&P Global南韓6月製造業PMI

HCOB歐元區6月製造業PMI終值

S&P Global/CIPS英國6月製造業PMI終值

S&P Global美國6月製造業PMI終值

ISM美國6月製造業PMI

07/04 周二 南韓6月CPI

德國5月進出口、貿易收支

07/05 周三 Jibun Bank日本6月服務業/綜合PMI終值

HCOB歐元區6月服務業/綜合PMI終值

S&P Global/CIPS英國6月服務業/綜合PMI終值

歐元區5月PPI

MBA美國抵押貸款申請指數/30年期抵押貸款利率

美國5月工廠訂單

07/06 周四 聯準會FOMC會議紀要

API原油庫存報告

歐元區5月零售額

ADP美國6月就業報告

美國5月進出口、貿易收支

美國請領失業給付人數報告

S&P Global美國6月服務業/綜合PMI終值

ISM美國6月服務業PMI

美國JOLTs職缺報告

EIA原油庫存報告

07/07 周五 日本5月家庭支出、平均現金所得

德國5月工業生產指數

美國6月非農就業報告/失業率

《國際金融》孱弱日圓貶破145 人民幣探7個月新低
《國際金融》多空拔河 歐股持平
《電纜股》華新7月不鏽鋼盤價部分調漲
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