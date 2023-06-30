「環海翡翠號」今日交船，行政院副院長鄭文燦、經濟部長王美花及DEME Offshore高層前往觀禮。（洪靖宜攝）

台船環海公司訂造全球第二大、更是我國首艘多功能全迴旋離岸風電大型浮釣船「環海翡翠號」，今日舉行交船典禮，包含行政院副院長鄭文燦及經濟部長王美花等人到場參與，鄭文燦與王美花都看好環海翡翠號對於台灣發展離岸風電的重要性，7月將正式投入中能風場作業。

「環海翡翠號」全長216.5m，寬49m，深度16.8m，載貨面積8200平方公尺，相當於1.3座足球場，可載貨物重最多達6萬噸，搭載4000噸等級大型吊車及DP3動態定位系統，在最具經濟效益之條件下，可為離岸風場開發商進行新型水下基礎和新世代大型風機的運輸與安裝作業，造價約上百億。30日舉辦命名及交船典禮，行政院副院長鄭文燦、經濟部長王美花及DEME Offshore高層前往觀禮，並正式命名。

台船董事長鄭文隆說，建造環海翡翠號過程中，遇到許多巨變，物料高漲、疫情肆虐、人工短缺和俄烏戰爭等影響，所幸在所有工程人員發揮毅力下，打造從建廠以來，造價最高、工項最多，技術難度最高最特別的海事工作船。他提到，預計7月中旬離開碼頭，前往彰化外海中能風施工。他說，環海翡翠輪的完成，象徵台灣工程能力從陸地、近岸，走向離岸，進入新的紀元。

而經濟部長王美花說，近期因俄烏戰爭，歐美國家重新發展離岸風電，像如此大型海事工作船在國際上非常缺乏，該船完成後，對國內執行離岸風電相當重要，因應風機大型化，需要大型工程船來執行相關工作，未來有更多風場需要翡翠號來執行工作。

行政院副院長鄭文燦也提到，環海翡翠輪是台船與比利時合作，更是造船技術、海事工程、離岸風電建設里程碑，鄭文燦說，「這艘船很巨大，但很精緻，也很SMART」。他提及，雖然建造過程中遇到疫情和缺工等挑戰，花費成本較高，但相信該艘船是生財工具，也是未來台灣發展風電重要工具。