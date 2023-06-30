最近網路流傳一支影片，片中一位偽裝年長者故意在行人穿越道來回行走、阻礙車輛通行，對此公路總局表示，該影片造成停讓文化政策中駕駛人及行人間對立，且初步判斷該片是哥倫比亞人上傳，拍攝地點在國外，「特此澄清非為本國人之行為」。

公路總局表示，經查此搞笑影片初步判斷原始影片（資料來源：https://www.instgram.com/reel/CsEMw5MA3IK/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==）是哥倫比亞人上傳（西班牙語），車輛車牌黃底及編碼方式，非台灣車輛，同時亦非台灣街景，拍攝地點係位於國外，特此澄清非為本國人之行為。

公路總局表示，依道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，汽車駕駛人駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處1200元以上、6000元以下罰鍰，駕駛行近行人穿越道等路口務必停讓行人。

公路總局也呼籲行人穿越道路時應走行人穿越道並查看左右來車，避免低頭滑手機，並遵守行人號誌，秒數不足時不通過。