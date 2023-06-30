檢方近年人才流失嚴重，影響二審人力調度，台高檢今年釋出12名檢察官辦事缺（俗稱「二專生」），法務部檢察官人事審議委員會日前審議18人的入圍名單，提供法務部長蔡清祥圈選高雄地檢署檢察官洪瑞芬12人，檢審會30日通過確認。

近年因檢察官升遷管道受限，因此讓檢察官大嘆有「不如歸去」之感，出現檢察官「離職潮」，檢察官不是轉任法官或是選擇當律師，估計今年上半年就有30多人離開檢察官職務。

而二審檢察機關的「人力荒」，也逐漸形成問題，不少二審檢察官、主任檢察官因退休或轉職律師，導致二審人力吃緊，台高檢只好釋出多個職缺給一審調辦事(俗稱二專生)、一審主任調升二審檢察官(俗稱三專生)，但許多檢察官認為到二審二年或三年就要回任一審，覺得浪費時間，興趣缺缺。

台高檢今年釋出12名「二專生」辦事職缺，檢審會16日審議「二專生」18人入圍名單後，提供法務部長蔡清祥圈選其中12人，交由檢審會30日開會審議確認。

12人名單如下（依期別排序）：

洪瑞芬（39期）高雄高分檢署

郭昭吟（39期）台灣高檢署

林依成（40期）台中高分檢署

李奇哲（40期）台灣高檢署

黃紋綦（41期）台灣高檢署

廖舒屏（42期）台南高分檢署

許恭仁（43期）台灣高檢署

王啟旭（43期）台灣高檢署

林子翔（43期）台中高分檢署

蕭有宏（43期）台中高分檢署

柯學航（47期）台灣高檢署

劉怡君（50期）台灣高檢署