本名陳宣裕的藝人NONO遭網紅「小紅老師」指控多次性侵、騷擾她及多名年輕女子，估計有20多名女性受害，小紅老師不滿NONO至今都不承認、不道歉，30日下午到台北地檢署提告NONO涉嫌性侵、性侵未遂、強制猥褻、性騷擾、性侵末成年少女。她說，目前將近有25人被害。

小紅老師說，今天她是以無比沉痛的心情並帶著其他受害者的期盼，對陳宣裕(NONO)進行性侵、性侵未遂、強制猥褻、性騷擾、性侵末成年少女等多項罪名提出告訴。希望國家司法能將陳宣裕曾做過的種種惡行做出公正判決，也讓所有仍在陰霾之下的受害者能得到正義的申張。

NONO挨告5罪！ 小紅老師:受害者遍布各種「職業及年齡」。(陳志賢攝)

她說，經過多日的長思，以及多位受害者找上她，才知道原來有那麼多人跟她有一樣痛苦又不堪的回憶。同是受害者的她知道，去回想並且將曾經痛苦不堪的畫面化成文字，是多麼痛苦的一件事，那室息一般的強迫、暴力、精神折磨所造成的傷口是不會好的，十幾年來我們埋藏傷口並與其共存，但是這一次我們絕對不能絕對不能就這麼算了。

她說，在整理所有受害者的故事後，才發現NONO在20年來不斷找上各種職業各種年紀的女性下手，利用臉書、微信、IG等不同媒介，或是直接在電視台工作之便，末經同意對受害者強制性侵或強制猥褻，包含芳療師、八大工作者等人，人數多達20位以上，受害者範圍之廣可謂與陳男有任何接觸之人，皆可能是其加害之對象。

她說，包含她在內多數受害者多年以來痛苦不堪，只能在暗夜哭泣，或是因恐懼及壓力過大長期都需要靠藥物才能得到奢侈的睡眠，接收到其他跟她一樣遭遇的受害者的文字敘述，都能讓她想起那個自己一直以來不願回想的過去，讓她重回到當初自己面對的恐懼及無助。

陳宣裕先生身為一位公眾人物、演藝圈大哥，更身為一位人夫與人父，反而借擁有大眾影響力，不斷的將魔爪伸向對演藝圈有憧憬的新人女孩，時至今日，他的種種惡行都被受害者揭發，有的遇害年紀僅15歲，做出這些惡行的陳宣裕難道不應該遭受法律的制裁嗎？這個社會好人不需要一定有好報但是壞人一定要繩之於法。

我與目前已知的被害者達成共識，決定要對陳宣裕提出告訴，就算陳宣裕在演藝圈在社會上的權力與財力都是我的好幾十倍，就算所有的惡劣話語24小時不斷的攻擊我，就算這場戰役很難很難，我依然會勇敢地走到最後，希望今天之後不會再有人需要承受這樣的傷害與困難重重的過程。我會義無反顧地讓這種惡狼消失在人間與演藝圈，避免更多無助的女孩受害。