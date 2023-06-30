小紅老師日前控告NONO涉嫌性騷、性侵至少20女，由於始終未收到對方道歉，因此今（30日）到臺北地方法院正式提告，更表示目前受害者已經超過25人，她也吐露與其它受害者的心聲，就是要讓NONO受到法律制裁，送他進監獄吃牢飯。

【LIVE直播】NONO死不承認！小紅老師火大赴北檢提告最新回應。（影片／中時新聞網娛樂Youtube）

小紅老師下午現身臺北地方法院按鈴申告，並針對性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女5罪名提出告訴，而其他受害者也會持續接棒按鈴申告，她表示所有受害者原先只想得到NONO的道歉，未料他卻持續神隱，也不願意承認犯下的罪行，才會走到現在這一步，雖然提告沒有信心會勝訴，但她與受害者還是決定站出來，揚言一定要送NONO進牢房，遭受到應有的懲罰。

小紅老師指出揭露此事後，常常會回想到當下的過程，讓埋藏已久的傷疤再度被挖出，導致心情大受影響，這幾天不僅沒有進食，還得靠藥物才能夠入眠，雖然NONO惡行被公諸於世，但她表示仍不知道下一步該怎麼行動，通常只能被外界輿論推著走，接著悲痛吐露內心話： 「眼見性騷犯逍遙法外，感受到這個世界很可怕」。

此外，小紅老師表示要不是有人質疑AMBER爆料內容的可信度，這件事情永遠都不會被攤在陽光下，至於這段期間遭到網友霸凌，還收到不少要她閉嘴的恐嚇訊息，甚至質疑為何當下不報警？她解釋當時跟大牙的情況相當類似，因為當時都還是新人，即便講出來也未必會被外界採信。

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