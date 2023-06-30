余祥銓、柔柔今登記結婚。（圖／鴻凱娛樂提供）

余祥銓、柔柔今登記結婚。（圖／鴻凱娛樂提供）

38歲男星余祥銓與小12歲女友柔柔雙喜臨門！除了女方懷上寶寶，今（30日）被拍到正式在北投戶政事務所完成登記結婚手續，成為合法夫妻。其母李亞萍得知後，傻眼回：「今天農曆不是13號星期五嗎？」但家中是信基督教，沒那麼在意，余祥銓開心地表示：「浪子回頭金不換，終於定下來了。」

余祥銓和柔柔交往多年，今年升格新手父母，柔柔的預產期為11月24日，寶寶的小名叫做「小元寶」，余祥銓26日公開胎兒的性別，本來以為是男寶寶，且12周超音波照有看到疑似男性生殖器的東西，想不到神逆轉，寶寶竟是女孩，余祥銓欣喜若狂地說：「真的是超級驚喜，出乎意料欸，不曉得我們倆當時在亂看什麼東西。」他也強調，無論男女，健康平安長大才是最重要的。

根據《三立新聞網》報導，余祥銓、柔柔30日下午到北投戶政事務所登記結婚，余祥銓笑喊：「浪子回頭金不換，終於定下來了。」還透露出門前才跟媽媽說要去登記，險被打槍：「今天農曆不是13號星期五嗎？」不過家中信基督教，沒太在意。

事實上，李亞萍曾感性地表示：「如果生下來是女兒，應該跟我們綺綺長的一樣。」神奇的是，柔柔懷孕後確實發生許多「冥冥之中」的巧合，像是預產期11月24日和余苑綺大女兒樂樂的生日同一天，以及柔柔去余苑綺的長眠地後，回來就發現懷孕。柔柔透露，最近常常夢到余苑綺，懷孕後也夢過一次，夢中的余苑綺是年輕時期的模樣，有跟她閒聊，似乎託夢有話要說。