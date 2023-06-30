汽車傳動系統製造廠和大（1536）拍板美國廠落腳新墨西哥州，在經過邊境四州逐一評估後，在墨西哥州政府經濟部長見證下，董事長沈國榮已於美國時間28日與當地工業區開發商簽訂MOU，將在三年內投資30億元設廠，最快明年初動工後，拚2024年底投產。

隨著特斯拉已成為公司第二大客戶，和大是於3月重啟美墨邊境設廠評估，主要滿足日益增多的歐美系車廠轉型、新創公司也加入電動車市場，未來透過新廠將可就近供應客戶。

而在重啟美國設廠評估後，由於各項投資成本等考量下，原就以落腳新墨西哥州呼聲最高，在美國南部包括亞利桑納州、新墨西哥、德州及路易斯安那州四州間皆展開評估後，最後敲定新墨西哥州，並於美國時間28日簽訂MOU。

沈國榮說，墨西哥北部與美國南部已成為汽車中心集散地，美國及全球各品牌車廠已陸續進駐，也包含一些台商，未來和大美國廠將就近供應北美地區客戶為主。台灣廠產能則將供應東南亞、歐洲及大陸地區為主。

根據和大規劃，美國廠合計土地、機器設備等，將於三年內投入30億元資金，目前已經圈地30英畝、建蔽率50％。相關建廠資金則將以自有資金及銀行貸款因應，不會辦理現金增資。

隨著國內還有嘉義新產能加速，美國廠力拚2024年底、2025年初投產，沈國榮表示，內部也設定2025年將達到100億元營收大關。