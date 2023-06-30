許多人手上有駕照但卻不趕開車上路，TAIWAN SUZUKI在這個夏日舉辦駕駛訓練營，讓新手駕駛們能夠在安全且舒適的環境增強駕駛技能，也讓久未開車的老手重溫駕駛技巧，更加GO UNIQUE自信地享受駕馭之樂。

TAIWAN SUZUKI表示，將自7月9日起連續6個周日，每次兩地點同時舉辦駕駛訓練營，第一次購車或是新手駕駛，可能會面臨一些挑戰，但是TAIWAN SUZUK將在活動中消彌這些不安，提供都會小轎跑SWIFT、都會輕休旅IGNIS，給予新手駕駛們體驗SUZUKI都會小車們的輕鬆駕馭及安心駕駛的感受。

SUZUKI夏日駕駛訓練營倒車入庫項目。（陳大任攝）

SUZUKI夏日駕駛訓練營S型進退項目。（陳大任攝）

另外本次新手駕駛訓練的目標之一就是從道路安全到基礎駕駛技巧，以幫助建立起堅實的駕駛基礎。活動有四個主要關卡，分別是S型進退、倒車入庫、路邊停車、上坡起步，並邀請資深的駕駛教練，為新手駕駛提供指導和技術支持。專業教練們將分享自身豐富的駕駛經驗和知識，回答新手駕駛可能的困惑和疑問。

TAIWAN SUZUKI希望這次駕駛訓練能夠為每位參與者提供一個有意義和寶貴的學習機會，激發對駕駛的熱情、活用愛車，活動採線上報名，可上TAIWAN SUZUKI官網查詢。