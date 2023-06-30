網紅「小紅老師」今(30日)到北檢正式對NONO（陳宣裕）提告，她表示受害者近25人，要提告的罪名有性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女5項罪名，對此，NONO經紀人打破沉默回應：「那就交由司法調查。」

NONO本月初捲入「MeToo」風暴，接連被網紅Amber、小紅老師在臉書發文指控多年前性騷擾，當時NONO回應不記得了，引發小紅老師等一票受害人怒火，本月21日，小紅老師站出來，揭發曾受NONO傷害的受害人有20位，有的人已經結婚進入家庭，本來想淡忘過去的傷痕，見小紅老師勇敢出面，才鼓起勇氣分享當年的不堪往事。

昨小紅老師再度發文，表示已經等了一星期的時間仍等不到NONO的回應，她決定曬出整理過的受害者經歷表格，表示人數多達20位，最早的時間點是2003年，時間線長達20年，甚至還有8位受害者指控，NONO求婚結婚後，依然在外拈花惹草，而對此，NONO宣布暫停演藝事業後，昨本報記者求證經紀人新的爆料，對方表示：「沒有要回應」。

今小紅老師穿一身黑，獨自現身北檢帶著資料按鈴向NONO提告，她表示手上的資料不方便給媒體看，但總人數又增加，多達近25位，而她自己的證據是被騷擾當下有人目擊，該人也願意當她的人證，小紅老師今第一棒提告後，後續20多位受害者也會接力提告，對此，據《ETtoday星光雲》報導，NONO經紀人說那這件事就交給司法調查，對於種種爆料未多說明。

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