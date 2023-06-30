為協助市民順利求職，桃園市就業職訓服務處7月將陸續辦理6場徵才活動，總計釋出超過6200個職缺，這次邀請156家廠商參與，包括日月光半導體、台灣永光化學、永豐餘、爭鮮、王品、添好運、星巴克、等知名企業，其中日月光製程工程師及本源興機構設計工程師，薪資最高可達10萬。

就服處表示，6個場次分別為，7月6日下午13點至15點半在龍潭區公所4樓禮堂，共18家廠商約650個職缺；7月14日早上9點至下午1點在陽明公園市民活動中心，共35家廠商約1500個職缺；7月19日早上9點至下午1點在中壢就業中心，共28家廠商約800個職缺；7月21日下午13點至15點半在古華花園飯店國際1廳，共30家廠商約1300個職缺。

7月25日下午13點至15點半在陽明公園市民活動中心，共30家廠商約1200個職缺；7月26日下午13點半至15點半在山頂市民活動中心，共15家廠商約800個職缺。就服處指出，6場次徵才活動總計邀請156家廠商參與，釋出超過6200個職缺，職缺包括櫃檯接待員、房務員、餐廳領班及服務員、兼職計時人員、店職員、儲備店經理、各類工程師、各類技術員、保全員、儲備幹部、飯店工務人員、貨車收派員、門市人員等，其中日月光製程工程師及本源興機構設計工程師，薪資最高可達10萬元。

就服處說，活動現場有提供「青年安薪就業讚」及「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」等多種方案諮詢及登記，若為設籍本市未滿30歲高中、職的畢業青年，同時參與就服處「青年安薪就業讚」方案，受雇滿6個月最高可再領2萬1000元。若年滿50歲，符合退休資格或已離開勞動力市場的中高齡及高齡者，即符合「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」方案資格，經推介就業滿90日，每人可獲1萬元就業獎勵金。

就服處提醒，7月正值暑期打工旺季，如有打工求職需求的市民，可就近洽詢各區就業服務臺、桃園就業中心及中壢就業中心等公立就業服務機構，把關就業有保障，求職防騙最安心。