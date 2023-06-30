農糧署在南化集貨場舉辦銷日校園宣傳會，署長胡忠一（中）與日本笠間市台灣辦事處處長木下知香（左四）一起在南化集貨場舉辦芒果外銷日本校園宣傳。（程炳璋攝）

南化集貨場篩選出外銷等級芒果輸日。（程炳璋攝）

台灣芒果今年產量超出去年2成，台南芒果正值盛產，農糧署依據去年芒果外銷日本茨城縣的成功經驗，今年擴大供應5噸芒果至日本笠間市6所中學校，當2200名學童的營養午餐水果，30日在南化集貨場舉辦外銷儀式，7月13日送抵日本學童餐桌。

台灣芒果芒果1到4月逢水荒，結實較小，引發果農擔憂「長不大」，直到5月梅雨天降甘霖，果實成長，最後大果比例7成、中果占2成、小果占1成。今年產量17萬4000噸，較去年多出2成1，算是豐收。

農糧署長胡忠一表示，今年芒果在氣候條件下，產量好，品質高，色澤更漂亮、香氣更濃郁，果皮更薄，果肉纖細，酸甜適中，價格更親民，外銷量可望提升。

根據農糧署資料，台灣芒果去年外銷2174噸，今年到29日止外銷已達2589噸，增加4成5，預計最後外銷可突破3000噸。去年單在銷日數量即有522噸，今年至今已有479噸，預估7月中可突破550噸，相當樂觀。

農糧署南下到供貨產地南化集貨場舉辦外銷日本宣傳，日本笠間市台灣辦事處處長木下知香到場，她大讚芒果香氣濃味道甜，在日本人眼中是高級水果，早在新冠肺炎疫情時，日本已可從台灣下單，將芒果宅配給日本親友，每到夏天，親友都很期待收到台灣芒果。

胡忠一表示，去年透過食農教育，將芒果推廣到日本茨城縣笠間市，作為學童營養午餐水果，大受好評，今年擴大全由南化農會供應5噸芒果，運到笠間市6間中學2200學童，預計7月13日就會放在學校的餐桌上，給日本學童品嚐。