本報獨家報導移民署宜蘭收容所蔡姓保全，疑似夾帶現金給所內外籍人士，並從中抽取佣金，對此移民署回應，4月初時即掌握相關情資，因涉及刑案偵查事項，主動將調查事證報請廉政機關偵辦，全案為移民署內自檢案件。

移民署表示，目前已立即要求承攬契約保全公司，調整保全員勤務並落實勤務督導；另宜蘭收容所已重新規劃崗哨，降低保全人員與受收容人直接接觸機會。若保全公司有違反承攬契約規定，後續將依規定追究辦理。

移民署強調，本案為自檢案件，後續仍將全力配合司法偵查，勿枉勿縱。