外傳鴻海創辦人郭台銘可能會在國民黨全代會前宣布獨立參選總統，國民黨副主席連勝文今天表示，每一個人做決定時，都要思考一下自己是否要面對歷史，要成為英雄，還是成為罪人，在關鍵時刻需要很多人拿出智慧，面對抉擇。

郭台銘動向引發關注，今天延攬曾在馬英九基金會擔任秘書的國民黨前發言人洪于茜，擴大團隊、招兵買馬意味濃厚，近日也傳除，郭台銘不排除獨立參選總統的可能性，宣布的時間點將在7月23日國民黨全代會前。

連勝文今天出席國民黨智庫舉辦的「台灣職籃的今日、明日與未來」座談會前，被問到傳聞郭台銘可能獨立參選總統，要如何幫忙侯友宜進行整合，他表示，他沒有見到郭台銘，但只要有一點點希望，大家都會努力，他父親連戰年紀這麼大，身體狀況不穩定的情況下，都在為了國家與黨，用最後的力量力挽狂瀾，所以怎麼可能會放棄，只要有一點點希望，大家都會努力到底，不會放棄整合。

連勝文表示，非綠陣營分裂，就是保送民進黨，任何人如果沒辦法想清楚，團結才是致勝的唯一方法，他想未來就不可能有勝選機會，希望每一個人做決定時，都要思考一下自己是否要面對歷史，成為英雄還是罪人，這是關鍵時刻，需要很多人拿出智慧來面對這樣困難的抉擇。

對於明天國民黨總統參選人侯友宜將與前高雄市長韓國瑜同台，是否能提振藍軍士氣，連勝文表示，只要有任何一點機會，國民黨都會努力，只要有任何能透過團結勝選的機會，都會把握，會拚命去做、力挽狂瀾。

談到前國安會秘書長金溥聰日前加入侯友宜競選團隊，是否能破除「換侯」傳言，連勝文表示，國民黨本來就沒有「換侯」的可能性，「不管是金貓還是銀貓，會抓老鼠的就是好貓」，特別是面對「塔綠班這些鼠輩」，來一個狠角色對付這些鼠輩，也許是一個非常好的方式。