台南市長黃偉哲致贈台南芒果給日本群馬縣議長安孫子哲。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市長黃偉哲率團前往日本群馬縣參加在前橋市舉辦的台南祭活動，今天前往群馬縣議會拜會議長安孫子哲時，特別致贈印有群馬縣徽的蝴蝶蘭，以及當季的台南芒果，期盼群馬縣議會多支持台南農產，讓安孫子議長大表驚喜。

黃偉哲表示，很高興群馬縣議會的盛情接待，群馬縣近年積極協助轄下城市與台南交流，每年更參加台南旅展，因此特別前來拜訪，希望感謝議長及各位議員對台南與群馬交流的大力支持。

黃偉哲還指出，隨著疫情告一段落，希望台南與群馬縣有機會能在文化、物產、教育或是體育等領域持續深化互動。鑑於今年11月即將在仙台市舉辦台日議員的交流高峰會，屆時台南市議會、台南市政府也都會參與，希望群馬縣議會亦能一起參與交流。

安孫子哲除歡迎黃市長來到群馬縣議會，也細數群馬與台南至今的各種交流，例如2017年12月群馬縣議會組成日台議員親善聯盟，前往拜會台南市政府及市議會；隨後2018年台南市議會、2019年7月台南市副市長也曾前來群馬訪問，當時群馬還特別舉辦台南特展及芒果促銷活動，希望在疫情趨緩後，能以黃市長此次來訪作為契機，兩市恢復以往熱絡的交流。

出身前橋的安孫子議長更稱讚台灣有聞名世界的美食與傳統文化，他也相信此次在前橋盛大舉辦的台南祭活動，一定能讓日本民眾更加認識台灣與台南。