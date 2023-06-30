雲林縣農會總幹事簡明欽申請退休，縣府行政處長陳志揚順利獲縣農會理事會遴聘，陳辭職行政處長，今（30日）上任總幹事；卸任的簡明欽則獲縣長張麗善延攬擔任縣府簡任祕書。

陳志揚曾任第15、16屆東勢鄉鄉長、第9屆立法委員張麗善服務處主任、雲林縣政府機要秘書、行政處長，資歷完整。

卸任總幹事簡明欽已任職雲林縣農會總幹事12年，他曾擔任2屆雲林縣議員、斗六市長、雲林縣農會總幹事、北農常務董事。

雲林縣農會今（30日）舉行總幹事交接典禮，縣長張麗善到場觀禮祝福，她表示，簡明欽行銷雲林縣農產品、解決農業缺工問題、為農民發聲不遺餘力，與雲林監獄合作媒合受刑人自主監外作業進入農場工作，解決季節性缺工問更是全國創舉。

張麗善說，新任總幹事陳志揚行政經驗豐富，他擔任縣府機要秘書近5年，形同她的分身，她以不捨的心情割愛，相信未來雲林縣農會與雲林縣政府將協力合作，雲林縣農業會愈來愈好。

陳志揚說，農會是特有的公益性質的社團法人，一個以服務農民為目的的民間組織，雖然非政府組織，但也是多功能、多目標的綜合性事業體，兼具教育性、經濟性、金融性、社會性，與政府機關有獨特的夥伴關係，是政府與農民之間的橋梁，他將運用在行政機關的歷練，使雲林縣農業更加發揚光大。

他表示，未來雲林縣農會的定位很重要，食農教育、農村缺工、青農返鄉、共同運銷都是需要努力的目標。