台北農產運銷公司26日召開股東會，23席董事農委會僅拿下9席，失去經營權。農委會主委陳吉仲30日受訪表示，尊重董事會結果，期待農產品市場朝專業經營。另，下午人員將出席董事會爭取3席常務董事，繼續為農民服務。至於北市府和雲林張家是關鍵？他則說，答案大家都已清楚。

北農26日開股東會改選人事，在23席董事中，市府北市府拉攏農會派拿下14席，農委會僅9席，失去經營權。推選7席常務董事時，農委會及青果合作社缺席，造成流會，延至30日下午續開。

陳吉仲30日赴台中霧峰，出席農業試驗所「三十而立，飲水思『原』」30周年慶祝活動，活動前接受媒體聯訪。媒體詢問，外傳雲林張家把手伸向北農經營權之爭？他表示，北農股權結構包括台北市政府5席、農委會5席、農會體系5席及民股8席，此次改選，雖然農委會無法獲得相關經營權，但希望未來經營團隊朝專業經營。

陳吉仲說，過去4、5年風調雨順、沒有颱風，但菜價從平均每公斤24元提高到32元，水果從平均每公斤38元到快50元，蔬菜、水果穩定上漲，帶動產地價格上漲，增加農民收益，也維護消費者的農產品安全。期待未來經營團隊朝專業經營，農委會很樂意協助農產安全和市場調節的部分。

媒體接續詢問，這次北農經營權之爭，北市府和張家是關鍵？他表示，答案大家都已清楚，他們也尊重董事會結果。陳吉仲說，按照慣例以股權分配比例，農委會和青果社在常務董事獲得3席，只表示未來可在董事會中扮演農民和消費者的發言管道，下午人員會出席董事會，希望順利進行，繼續為農民服務。