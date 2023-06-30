攸關中華隊能否保住亞洲盃女籃錦標賽一級資格的重要戰役，30日於澳洲雪梨舉行，中華隊沒法守住上半場領先11分優勢，終場73比75飲恨輸給黎巴嫩，本屆亞洲盃4戰全敗，只拿隊史最差的墊底第8，將落到亞洲二級，下屆亞洲盃必須拿到二級冠軍才能重返一級。

中華隊首節就靠黃鈴娟接連3顆三分球，以及林育庭、陳薇安兩人支援火力，一度取得11分領先優勢，但黎巴嫩逐漸追上，打完首節，中華隊27比21領先；中華隊次節手感明顯變差，也讓黎巴嫩一舉追平，打完上半場，雙方38比38平手。

黎巴嫩第三節打出8比0小高潮，取得48比42超前，儘管換成中華隊緊追不放，前3節結束，中華隊仍以51比58落後；黎巴嫩末節開始連拿4分，順利擴大領先到11分，幸好中華隊接著打出10比2猛攻，打到最後2分05秒，把比數追成65比67。

陳薇安更在最後1分28秒投進三分球，也把這波猛攻變成13比2，可是黎巴嫩也靠兩罰重新領先，接著鄭伊秀竟然兩罰落空，瑞貝卡最後34秒放進兩分，中華隊68比71落後，陳薇安最後21秒投進兩分球，沒想到陳孟欣被吹技術犯規，幸好黎巴嫩沒罰進。

時間還剩最後16秒，瑞貝卡替黎巴嫩罰進兩分，雙方差距仍是3分，陳孟欣最後13秒投進追平三分球，沒想到接下來瑞貝卡直接長驅直入，在最後4秒放進致勝兩分球，中華隊連最後一擊都沒出手，比賽就宣告落幕了。