駕駛行經斑馬線不禮讓行人今起加重罰6千，即便行人闖紅燈，車輛也得讓行，挨批「帝王條款」，網友罵爆「紅綠燈可以廢了」；對此，警方表示，行人闖紅燈駕駛應停讓，但行人未按規定而出車禍，仍須負擔部分肇責。
台中市警局臉書粉專《TCPB局長室》在臉書發文指出，「不停讓也許不會遲到，但罰單肯定準時送到。」道路交通管理處罰條例新修正規定今天上路，汽機車駕駛人不依規定停讓行人，最高罰鍰提高到新台幣6000元並違規記點3點，及應受道安講習3小時。
《TCPB局長室》指出，關鍵就是行人穿越馬路時，汽車前緣（機車前輪）不能進入行穿線，且與行人行進方向距離不能少於「3公尺」。
另外，最受爭議的就是「行人闖紅燈」車輛也得停下讓行，《TCPB局長室》直言就是俗稱的「帝王條款」，並表示行人未按規定而出車禍，仍須負擔部分肇責。
許多網友罵翻「這也太霸王了，連闖紅燈違法在先還要禮讓」、「帝王條款真的要拔掉，這條等於促使行人只要不車禍都可以任意違規」、「行人突然衝出來，就算猛踩煞車也來不及，這要怎麼算？」
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