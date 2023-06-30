郭水義表示，今年是中華電信成立27周年，也是ADR成功在美國掛牌20周年，中華電過去四年營收獲利年年成長。今年股東會上中華電信工會理事長洪秀龍爭取加薪及福利措施，中華電也承諾今年將研擬未來加薪計畫一定會優於公務人員幅度。
郭水義表示，未來中華電信將持續徵才，全力以赴培育電信人才，加速資通訊產業，帶動各行各業成長，並朝向成為以永續發展為基礎的國際標竿企業；成為數位生態系統賦能者的領導品牌；成為遠遠超越兆元市值的頂尖科技企業集團三大願景前進。
中華電(2412)今(30)日舉行27周年績優人員表揚大會，董事長郭水義承諾，「今年研擬加薪幅度將超越公務人員」。由於日前行政院甫拍板，2024年公務人員全面調薪4%，為25年來調薪最高一次，換言之，中華電調薪幅度是否會高於4%，也更讓市場對中華電員工投以羨慕眼光。
郭水義表示，今年是中華電信成立27周年，也是ADR成功在美國掛牌20周年，中華電過去四年營收獲利年年成長。今年股東會上中華電信工會理事長洪秀龍爭取加薪及福利措施，中華電也承諾今年將研擬未來加薪計畫一定會優於公務人員幅度。
郭水義表示，未來中華電信將持續徵才，全力以赴培育電信人才，加速資通訊產業，帶動各行各業成長，並朝向成為以永續發展為基礎的國際標竿企業；成為數位生態系統賦能者的領導品牌；成為遠遠超越兆元市值的頂尖科技企業集團三大願景前進。
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