郭水義表示，今年是中華電信成立27周年，也是ADR成功在美國掛牌20周年，中華電過去四年營收獲利年年成長。今年股東會上中華電信工會理事長洪秀龍爭取加薪及福利措施，中華電也承諾今年將研擬未來加薪計畫一定會優於公務人員幅度。

郭水義表示，未來中華電信將持續徵才，全力以赴培育電信人才，加速資通訊產業，帶動各行各業成長，並朝向成為以永續發展為基礎的國際標竿企業；成為數位生態系統賦能者的領導品牌；成為遠遠超越兆元市值的頂尖科技企業集團三大願景前進。