故宮南院水舞藝術璀璨夜空。（故宮提供／廖素慧嘉縣傳真）

放暑假了，故宮南院「2023夏日親子藝術月暨園區水舞藝術展演」同步於7月1日登場，有實境解謎、數位互動裝置、親子藝術工作坊、父親節主題活動，水舞藝術再突破，立體極光幻影炫麗，視覺享受升級，每周二至周日下午4時至晚上9時展演。

故宮南院水舞藝術讓嘉義夜空浪漫起來。（故宮提供／廖素慧嘉縣傳真）

故宮南院水舞藝術炫耀如星空。（故宮提供／廖素慧嘉縣傳真）

國立故宮博物院南部院區「2023夏日親子藝術月」暨園區水舞藝術展演，今年以「時空探險家」為主題，今天由院長蕭宗煌、嘉義縣長翁章梁共同宣布開跑，邀請全國親子們都來「嘉」玩好吃好。

故宮院長蕭宗煌、嘉義縣長翁章梁啟動2023夏日親子藝術月活動。（廖素慧攝）

蕭宗煌說，親子藝術月今年邁入第5年，以當期展覽為主軸，設計適合親子共遊博物館的活動，開辦以來每年暑期都帶動親子們來南院，即使去年有疫情影響，仍有8萬人次參與，且對活動滿意度高達99％，是南院的品牌活動。

天馬戲創作劇團帶來《蟲蟲探險家》戶外兒童劇。（廖素慧攝）

今年節目多元豐富，7月15日夜間有天馬戲創作劇團帶來《蟲蟲探險家》戶外兒童劇，今天開幕式天馬戲創作劇團表演魔術雜技，現場小朋友看得目不轉睛；還有與嘉義民族管弦樂團合作「嘉義國樂節」系列演出。

蕭宗煌表示，這次水舞藝術展搭配館內正展出台灣意象展，邀請電影《賽德克．巴萊》配樂大師何國杰創作專屬音樂，多彩幻影的燈光融合新世紀與民族風格節奏，保證有看頭，在南院至善湖演出，每周二至周日下午4點到晚間9點，每15分鐘1場，高6米的哈奴曼水上氣球裝置也會現身。

3樓展廳入口及1樓借展廳前還設置兩座最夯全息投影，不須戴任何裝備，3D哈奴曼就在身邊，親子虛擬同樂升級。

翁章梁指出，親子月活動樣樣精彩，全家人來一趟故宮南院之旅，看水舞、展覽、表演，體驗全息投影，親子感情倍增。