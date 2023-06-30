彰化市石牌坑親水步道有大小水鹿出沒，小水鹿看到人類時一動也不動。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化市石牌坑親水步道擁有原始自然景觀與豐富動植物生態，榮獲「2021公共建築-國家景觀類建築園冶奬」殊榮，現已成為彰化市的後花園祕境，並有民眾在該地直擊母鹿帶小水鹿漫步其中，當時母鹿嚇得往樹林裡竄逃，但小水鹿疑因未看過人類，當場呈現驚呆的石化狀態，逗趣萌樣令人又驚又喜。

縣議員楊子賢指出，向他提供直擊水鹿母子影像檔的民眾說，當時小水鹿一動也不動的模樣十分可愛，研判有可能是這幾天有局部雨勢，大雨過後，親水步道旁新生了許多嫩芽，吸引水鹿母子來步道周遭覓食，這也充分證明了這幾年石牌坑親水步道生態復育有成。

彰化市石牌坑親水步道在夜間可看到螢光蕈。（彰化市公所提供／孫英哲彰化傳真）

彰化市石牌坑親水步道榮獲「2021公共建築-國家景觀類建築園冶奬」後，社區發展協會推動生態旅遊，該地成為彰化市熱門的後花園秘境，且近來又有喜訊傳出，步道延至林道的第二期工程，也榮獲「建築園冶獎」，創下一個建設連續奪得2次建築園冶獎的罕見紀錄！

位於彰化市東區八卦山的「石牌坑」，是四面佛寺附近的小溪流，曾擁有古河道，因長年湧泉不斷孕育豐富的生態，除保有原始自然景觀，更有豐富的動植物生態，可看到黃綠澤蟹、台灣鳯蝶、密毛魔芋、螢光蕈、台灣米蝦、褐樹蛙、人面蜘蛛、葉鼻蝙蝠等，環境清幽涼爽，徜徉其間彷彿置身世外桃源。

彰化市長林世賢表示，石牌坑親水生態步道工程是順應地形特色，搭配運用蜂巢格網、格框步道及乾砌護坡等環境友善設計，營造透水、多孔隙，兼具水域安全及排水功能，是有助維護棲地多樣性的親水場域。

第二期延伸至林道的路線，同樣運用卵石護岸、塊石階梯等各項節能減碳的生態工法，將步道地完美融入地貌，且透過與地方創生計畫合作，結合當地自然資材，美化步道入口、沿途牆面以及既有水槽的簡陋空間，持續實踐地方創生的願景。