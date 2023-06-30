張峰奇（中）和小Ａ辣、江晏寧有對手戲。（羅永銘攝）

張峰奇久違戲劇，這回也加入三立戲說台灣《龍太子報親恩》，飾演反派，還被虧說是本色演出。去年前女友小甜甜陷前夫家暴風波，張峰奇莫名遭網友狂酸，氣憤喊告，今（30）日他說最後都和網友們和解，「他們收傳票都很害怕來道歉，做錯事就要負責任，我也不是要錢，就是要讓他們知道錯了，賠償的錢就是cover律師費。」

他無奈說網友們常常只是看新聞標題就跑來罵人，甚至無上限恐嚇、人身攻擊，他也因此提告。另他也提到當初和小甜甜分手，被說劈腿，所有的朋友都支持女方，自己被大家誤會多年，「我是跟她分手，空窗了4個月，才去認識新的女生，我不是無縫接軌。」

後來和小甜甜的共同朋友、自己的兄弟都紛紛向他道歉，誤會他多年，「他們都說兄弟我誤會你了，當初你根本沒有錯，我只能說謝謝，因為這10年來的謠言已經對我造成傷害，正義不會不見，只是會遲到。」最近和網友關係比較和平？他笑回最近新聞都不關他的事，「算起來我算好男人。」

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