國泰證券證期處協理簡伯儀指出，國發會發布景氣報告指出，受全球景氣走緩、前景不明朗影響，5月景氣亮出連續第七個月藍燈，領先指標也由升轉跌，若經回溯修正後連跌兩個月，顯示國內景氣續呈低迷，景氣持續盤整，成長動能仍偏低，觀察國際景氣走勢仍不明朗，日本領先指標持平，美、歐領先指標持續下滑，其製造業PMI也續呈緊縮，大陸領先指標續呈上揚，但官方製造業PMI續呈緊縮，顯示基本面仍未復甦。

美元指數近期回測季線後反彈，在美元轉強下，台幣後續續貶機會大，由於近期台幣貶值幅度大，不利於資金動能。

外資近期在現貨市場賣超，期貨未平倉多單出現大幅減碼，法人投信近期在集中市場出現減碼，至於官股券商則是在股價回檔出現加碼，整體法人呈現偏弱，在外資調節氣盛下，指數仍屬整理。

技術指標方面，日KD指標目前維持交叉往下，KD指標持續維持整理仍未收斂，RSI指標同樣也是在50以下空方區，MACD也維持空方格局，技術指標偏弱；目前股價仍維持在短期均線之下，量能出現萎縮，整體空方站優勢。另外，由於7月份為除權息旺季，蒸發點數較多，若指數無法出現填息行情，7月指數整理機會大。