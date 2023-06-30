國民黨總統參選人侯友宜明將跟前高雄市長韓國瑜見面，侯友宜今天與基隆市長謝國樑同台時表示，不管是謝國樑、韓國瑜，都是一個團隊，他和韓有共同信念跟價值，一起團結並肩作戰，會一起攜手往前走，都願意守護中華民國，讓台澎金馬更好。

侯友宜說， 就像今天謝謝謝國樑，讓他有機會一起做愛心，新北企業智英科技特別到基隆捐贈復康巴士，基隆跟新北本來就是共同生活圈，兩個城市共好，不管社福快活、交通好好行、愛心大平台好日子，都一起並肩作戰。