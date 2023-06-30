民進黨主席賴清德「親信」、總統府前發言人Kolas Yotaka被爆不倫戀，李姓隨扈妻子發文喊話要賴清德幫忙主持公道「還我老公」，不過賴至今不回應，府方並以私人領域為由不評論，准辭火速切割，這讓其妻委任律師林武順不以為然，指Kolas位居政府要職，政府應負起該有的政治責任、道歉。

對於Kolas聲明否認與李有踰矩、親密關係，也稱自己不清楚對方已婚身份，之後又稱週刊爆料多處經過剪接、誇大，林武順說，他看過媒體報導，對話和他手邊的證據相符，沒有剪接過，且只是節錄重點，「還有更多肉麻的對話」，但基於隱私，不便提供。

林武順說，事件爆發，谷辣斯對外說法，在「證據攤開下」很快就會被打臉，Kolas谷說法太離譜，對隨扈妻子他的當事人根本是「二度傷害」，他呼籲Kolas以及李姓隨扈誠實面對。

Kolas與貼身隨扈對話紀錄，被媒體掌握。（民眾提供）

Kolas與貼身隨扈對話紀錄，被媒體掌握。（民眾提供）

Kolas與貼身隨扈對話紀錄，被媒體掌握。（民眾提供）

媒體也掌握到，Kolas和李姓隨扈某次對話時，Kolas曾問「你的老婆、小孩現在在做什麼？」李姓隨扈也曾說過「我是有婦之夫」、「我要對抗的是很複雜的婚姻關係」等語，和兩人先前發的聲明有明顯差異。

此外，林武順說，他的當事人隨扈妻子曾發文請正副總統幫忙主持公道，不過，總統府除以私人領域為由准辭、急忙切割，沒有任何道歉或其他具體作法，當事人無法接受。

林武順說，Kolas擔任政府發言人要職，總統府用人不明，他舉出，日本首相任命部長、祕書，出問題就要鄭重道歉，嚴重一點還可能面臨倒閣。總統府卻在醜聞爆發後只輕描淡寫說「私人領域不過問」，火速切割。

林武順說，Kolas受到賴清德重用，去年花蓮縣長選舉期間，多次到花蓮站台推薦她，事情發生後卻只有切割，對李妻沒有任何歉意，或是其他具體作法，這種「嚴以律人、寬以待己」的做法，不能這樣。

李妻的委任律師林武順，30年前曾於民進黨黨主席「信介仙」黃信介元帥東征到花蓮參選立委爆發國民黨作票案時，幫助黃信介打贏官司。