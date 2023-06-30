納入台鋼集團旗下的燦星旅（2719），看好疫後國內外觀光旅遊前景，30日重回揮別3年的高雄，設立分公司，佈局東南亞和日本國際旅遊市場，也將結合亞果遊艇（7566）規劃國旅的遊艇行程，繼高雄之後，燦星旅今年也將持續在新竹、台中、桃園和台北設立分公司，就地服務七都旅客，並計劃與其他同業進行分銷聯盟、以及與實體通路進行跨界策展合作，共同做大旅遊市場的餅。

燦星旅高雄分公司30日由燦星旅董事長侯佑霖、總經理殳蓁蓁、加捷生醫執行副總謝汶芳、大立高董事長洪玉升、高雄市旅行公會副理事長吳孟達、中華民國旅遊品質保障協會副理事長楊子盷、虎航營業經理王瀛發等人共同揭幕。

燦星旅董事長侯佑霖表示，國外旅遊產業提供的服務品質不像國內這麼好，收費卻高，但，提供優良服務品質的國內旅遊產業，收費卻相對便宜，可說是辛苦廉價的服務業。

他說，疫情3年期間，重創觀光旅遊產業，大家都很慘，度過艱辛的歲月之後，如今，觀光旅遊產業重新起飛，燦星旅也重回高雄設立分公司，希望大家在品質確保之下，共同做大旅遊市場。

燦星旅遊總經理殳蓁蓁表示，燦星旅設立高雄分公司，主要是要強化在地服務佈局、提升業績，同時，實現在台灣市場的戰略擴張。

殳蓁蓁指出，燦星旅目前已有新北總公司、澎湖分公司、以及2022年設立的台南分公司，2023年除了30日開業的高雄分公司，今年也將陸續新竹、台中、桃園和台北，設立分公司，擴大業務版圖，增加直接客戶服務。

她說，燦星旅遊將繼續採用「鄉村包圍城市」的產品策略，提高競爭力和市場能見度，並參考高知市的成功經驗，持續拓展在日本二線城市的包機業務。

燦星旅高雄分公司經理劉盛文表示，未來將透過門市運營和通路結盟，提供多元且具競爭力的旅遊產品和服務，並與各方合作推動整個旅遊業的發展，此外，也計劃與其他同業進行分銷聯盟，並與實體通路進行跨界策展合作，以提供消費者更多選擇和豐富的體驗。

劉盛文指出，燦星旅也將與航空公司和旅遊局，進行聯合銷售，串聯高雄出發的旅遊產品，包括與亞果遊艇規劃遊艇行程，並與近500家高雄旅行社進行策略合作，實現產品的互補效應。

他說，燦星高雄分公司將深化與集團關係企業的商務合作，提供更多選擇和優質服務，包括員工旅遊、獎勵旅遊和會展等項目，透過不斷擴大合作網絡，提升旅遊服務的品質和便利性，將致力為消費者和企業提供更優秀的旅遊體驗。