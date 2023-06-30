新北市餵藥案風波不斷，幼教業從業人員飽受責難，新北市板橋、汐止幼兒園幼童毛髮檢測結果出爐，均未檢出任何不當藥物成分。國民黨立法院黨團今痛批，幼教業與老師們遭受到綠營網軍和側翼的攻擊、恐嚇和誣衊，政治不應泯滅人性，要求民進黨總統參選人賴清德向全體幼教老師道歉。

新北地檢署日前針對板橋某幼兒園餵藥疑雲的調查結果公布毛髮檢驗報告，未檢出「巴比妥類藥物」及「苯二氮平類藥物」，國民黨立院黨團30日舉行「烏龍！烏龍！烏龍！賴清德出來道歉！」記者會，中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀（中）在會中替幼教人員及幼聯總會在此次風波中承受的壓力與指責叫屈，並澄清自己不認識新北市長侯友宜；此外，廖在記者會中四度哽咽，更說出，「我們是本著服務家長之心協助，但我沒有想到網軍這麼恐怖」。（張鎧乙攝）

國民黨立委王鴻薇表示，全國教保員承受非常大的壓力，造成家長與教保員之間的互信產生嚴重破壞。餵藥事件已被高度政治操作，當板橋、汐止兩處幼兒園已經釐清真相後，讓全國所有幼兒園能夠回到寧靜環境。國民黨團絕不容許正當經營的幼兒園和教保員，在幼保第一線還要遭到網軍、側翼出征、恐嚇。

王鴻薇呼籲，身為副總統，也是民進黨主席、總統參選人的賴清德，必須向這段時間承受汙名、壓力和遭到綠營網軍側翼攻擊、恐嚇的幼教人員道歉。他們也提出兩大訴求，一、全力支持第一線幼兒園和教保員所付出得努力。二、是對於遭受不白之冤的幼兒園與教保員，蔡政府必須還給他們公道。

台北市議員李彥秀表示，餵藥事件引發出孩子受怕、幼教老師受挫，造成家長、社會與幼教老師之間的不信任，這就是在民進黨主席賴清德帶領下的「國家造謠隊」結果，士林地檢署和板橋地檢署已經還幼教老師清白，請問帶領「國家造謠隊」的賴清德主席、造謠綠營民代和造謠的大學老師們，難道你們都不用出來向第一線幼教現場的老師道歉嗎？

中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀表示，他們沒有任何政治傾向、沒有任何政治氛圍，他們是單純為孩子、為老師、為台灣幼教政策努力的團體，他們多年以來都是在幫老師、幫孩子爭取應有的權益。這次的事件一開始她就發現，風向被帶偏了，現場所有老師的心情當然非常低落，會認為他們協助家長、孩子餵藥，卻要承擔後果。

廖文秀指出，尤其在6月12日，教育部發函給各縣市，嚴格督察各幼兒園用藥情形，她就發現「不對了」，馬上有很多幼兒園長、教師要求他們上凱道去抗議，因為媒體一面倒，講的好像老師每天都在餵不明藥品、餵毒，他們的委屈跟清白，沒有人幫他們出來澄清和承擔。

廖文秀接著說，6月12日她看到同業傳給她的照片中，大隊人馬進到教室內逐一問老師，藥的來源和成分，老師的反應非常害怕。廖哽咽稱，這是他們從事幼教工作30幾年來沒有受過的委屈跟恐怖，她相信老師在現場會協助餵藥，是基於服務家長跟愛孩子的心情，可是現在變成一個恐懼。

廖文秀說，幼教老師也都有家人，當家人也在質疑自己是否真的有餵孩子吃不明藥物時，那種質疑更是莫大的傷害，什麼時候幫家長餵孩子吃藥，變成危險工作，甚至被告？廖哽咽說，萬萬沒有想到，網軍會是如此恐怖，呼籲社會輿論應還給幼教老師清白，還給幼教一個慈愛、快樂環境。