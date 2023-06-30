新北市餵藥案風波不斷，幼教業從業人員飽受責難，新北市板橋、汐止幼兒園幼童毛髮檢測結果出爐，均未檢出任何不當藥物成分。國民黨立法院黨團今痛批，幼教業與老師們遭受到綠營網軍和側翼的攻擊、恐嚇和誣衊，政治不應泯滅人性，要求民進黨總統參選人賴清德向全體幼教老師道歉。
國民黨立委王鴻薇表示，全國教保員承受非常大的壓力，造成家長與教保員之間的互信產生嚴重破壞。餵藥事件已被高度政治操作，當板橋、汐止兩處幼兒園已經釐清真相後，讓全國所有幼兒園能夠回到寧靜環境。國民黨團絕不容許正當經營的幼兒園和教保員，在幼保第一線還要遭到網軍、側翼出征、恐嚇。
王鴻薇呼籲，身為副總統，也是民進黨主席、總統參選人的賴清德，必須向這段時間承受汙名、壓力和遭到綠營網軍側翼攻擊、恐嚇的幼教人員道歉。他們也提出兩大訴求，一、全力支持第一線幼兒園和教保員所付出得努力。二、是對於遭受不白之冤的幼兒園與教保員，蔡政府必須還給他們公道。
台北市議員李彥秀表示，餵藥事件引發出孩子受怕、幼教老師受挫，造成家長、社會與幼教老師之間的不信任，這就是在民進黨主席賴清德帶領下的「國家造謠隊」結果，士林地檢署和板橋地檢署已經還幼教老師清白，請問帶領「國家造謠隊」的賴清德主席、造謠綠營民代和造謠的大學老師們，難道你們都不用出來向第一線幼教現場的老師道歉嗎？
中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀表示，他們沒有任何政治傾向、沒有任何政治氛圍，他們是單純為孩子、為老師、為台灣幼教政策努力的團體，他們多年以來都是在幫老師、幫孩子爭取應有的權益。這次的事件一開始她就發現，風向被帶偏了，現場所有老師的心情當然非常低落，會認為他們協助家長、孩子餵藥，卻要承擔後果。
廖文秀指出，尤其在6月12日，教育部發函給各縣市，嚴格督察各幼兒園用藥情形，她就發現「不對了」，馬上有很多幼兒園長、教師要求他們上凱道去抗議，因為媒體一面倒，講的好像老師每天都在餵不明藥品、餵毒，他們的委屈跟清白，沒有人幫他們出來澄清和承擔。
廖文秀接著說，6月12日她看到同業傳給她的照片中，大隊人馬進到教室內逐一問老師，藥的來源和成分，老師的反應非常害怕。廖哽咽稱，這是他們從事幼教工作30幾年來沒有受過的委屈跟恐怖，她相信老師在現場會協助餵藥，是基於服務家長跟愛孩子的心情，可是現在變成一個恐懼。
廖文秀說，幼教老師也都有家人，當家人也在質疑自己是否真的有餵孩子吃不明藥物時，那種質疑更是莫大的傷害，什麼時候幫家長餵孩子吃藥，變成危險工作，甚至被告？廖哽咽說，萬萬沒有想到，網軍會是如此恐怖，呼籲社會輿論應還給幼教老師清白，還給幼教一個慈愛、快樂環境。
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