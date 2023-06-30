有百年歷史的Sainsbury's，計畫將從7月1日開始，4品脫（pint），近2公升的牛奶價格，將從1.55英鎊降至1.45英鎊，約1.83美元。同時，兩品脫牛奶也將從1.25英鎊，降至1.2英鎊。

英國頑強不降的高通膨，已經從民生問題演變成政治議題。就算英國上班族加薪也沒有用，因為成長幅度永遠趕不上物價增幅。另外，高稅負加上高利率更讓不少英國民眾生活更苦。

根據英國最新官方數據，當地5月食品價格大漲15.4%，6月份這些商品漲幅降至14.6%，不表示通膨降溫，只是緩漲而已。英國整體通膨在去年10月曾狂飆11.1%，創有史以來最高。5月時，英國物價已降至增加8.7%，但還是頗高。

包括Sainsbury's、Tesco以及Morrisons等幾間大家的連鎖超市，日前曾吐苦水說，雖然產品售價一直在漲，但賺進自己口袋的錢並沒有很多，主要是因為包括能源、勞動力以及原物料成本都在上漲。