員榮醫院泌尿科醫師盧令一憑豐富經驗，成功保住病患的膀胱。（院方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣一名年近六旬的台商因腰痛、排尿困難，近三年多不斷在兩岸多家醫院就診，膀胱還差點被切除，後經員榮醫院泌尿科醫師盧令一以內視鏡檢查，被懷疑是罕見的膀胱結核，再透過結核菌培養，確認是核結菌作祟，他很配合地服用六個月的抗結核病藥物，順利痊癒。

該台商深受夜尿、頻尿所苦，先在大陸接受治療，情況未能改善，之後回台尋求協助，因為曾被驗出披衣菌，還因此被懷疑是生活不檢點，以致都往性病方面治療。

他就醫大多給被給予抗生素治療，吃藥後情況有改善，但只治標沒治本，頻尿、夜尿、尿量減少等問題一直無法解決，後因情況加劇，晚上睡覺要一直起床如廁，睡眠品質大受影響。有醫師建議他乾脆切除膀胱，但他一聽切除膀胱後終生要掛尿袋，頓時覺得人生很黑白。

直到前往員榮就診後，他接受泌尿科醫師盧令一安排的膀胱鏡檢查，被發現有膀胱變小、粘膜有明顯乳酪狀壞死、輸尿管開口像高爾夫球洞一樣陷下去及尿道變窄等情況，當下被懷疑可能是俗稱肺外結核的結核菌感染，經採驗後，確定是結核菌，隨後被轉胸腔科會診及治療。

員榮醫院感染管制師李亦晨表示，結核菌培養檢查要45到60天才能得知結果，但該患者在第24天時就已確定是膀胱結核，院方依規定通報衛生局，並告知其要配合連續服藥6個月，院方也為其做肺部X光及痰液檢查，排除肺部有感染，且幸好腎功能也未受影響。

感管師李亦晨說，根據文獻，結核菌會侵犯人體很多地方，最常見的是肺部，但腎臟、膀胱、骨頭、胃，甚至腦部都曾發現。