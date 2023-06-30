教育部6月28日辦理「111學年度全國高級中等以下學校健康促進學校計畫成果發表會」，新竹市龍山國小、關埔國小、水源國小、培英國中、新竹國小、光華國中、虎林國中等各級學校成績亮眼，新竹市長高虹安表示，健康促進計畫應落實在生活行動中，讓學童更健康幸福。

市府教育處指出，新竹市推動「健康促進學校計畫」，以學生健康成長為竹市教育推動的首要目標，在視力保健、口腔衛生、健康體位、菸害防制、性教育（含愛滋病防治）、全民健保以及正確用藥等議題不斷扎根，並結合衛生局、消防局以及牙醫師公會的力量，社區的資源來共同推動健康促進計畫，盼讓學生健康學習、成長。

教育處指出，新竹市學校為增進學生健康一起動起來，辦理課後運動班及體重控制班，並推動戶外教學活動，除了能有效降低過重學生比率，更將學生帶出教室，降低近視比率；在齲齒防治及正確用藥部分，推動「校校有牙醫、一校一藥師」，與牙醫師及藥師合作，定期至學校為學生服務及協助用藥諮詢。

而在菸害防制部分，增訂校園週邊人行步道為禁菸區，減少校園菸害。此外，更與各單位串聯合作，共同辦理校園各項活動，透過活動方式，讓親師共同參與健康促進計畫。

水源國小獲教育部國民及學前教育署評定為口腔保健推動績優學校，校長陳桂里說，健康促進不是口號，而是一種生活態度，健康促進議題的推動，絕對不是學校單方面努力就可以做到的，還必須透過學生將正確觀念帶回家及社區，並影響身邊的人共同努力。

新竹市各級學校健康促進計畫今年成績亮眼，龍山國小、關埔國小、水源國小、培英國中、新竹國小、光華國中、虎林國中分別獲口腔保健議題績優良學校獎、健康促進學校前後測成效評特優學校、健康促進學校特色獎勵計畫銅質獎、校園健康主播影片競賽全國第二、口腔保健成效評價佳作、健康促進學校特色獎勵計畫創新課程獎、健康體位成效評優良、菸檳防治成效評價佳作、校園菸檳危害防制教育推廣優等學校及全民健保創意影片特優及校園健康主播影片佳作。