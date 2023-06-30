近來福特、通用（GM）等車廠以及ChargePoint等充電設備廠商選擇特斯拉充電設計，擔憂倘若只供「組合充電系統」（CCS）標準將會失去客戶。目前CCS獲得福斯、現代等車廠支持。

福斯表示，該集團和品牌「目前正在評估採取特斯拉的北美充電標準事宜，以供應北美客戶」。

不過，福斯旗下電動車充電網路事業Electrify America已同意使用該系統。該部門在美國、加拿大擁有逾850座充電站，約有4,000個充電樁。