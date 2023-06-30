近來福特、通用（GM）等車廠以及ChargePoint等充電設備廠商選擇特斯拉充電設計，擔憂倘若只供「組合充電系統」（CCS）標準將會失去客戶。目前CCS獲得福斯、現代等車廠支持。
福斯表示，該集團和品牌「目前正在評估採取特斯拉的北美充電標準事宜，以供應北美客戶」。
不過，福斯旗下電動車充電網路事業Electrify America已同意使用該系統。該部門在美國、加拿大擁有逾850座充電站，約有4,000個充電樁。
德國車廠福斯（Volkswagen）與特斯拉洽談採用「北美充電標準」（NACS），這意味繼Volvo之後，特斯拉充電技術陣營可能又增添一家歐洲車廠。
近來福特、通用（GM）等車廠以及ChargePoint等充電設備廠商選擇特斯拉充電設計，擔憂倘若只供「組合充電系統」（CCS）標準將會失去客戶。目前CCS獲得福斯、現代等車廠支持。
福斯表示，該集團和品牌「目前正在評估採取特斯拉的北美充電標準事宜，以供應北美客戶」。
不過，福斯旗下電動車充電網路事業Electrify America已同意使用該系統。該部門在美國、加拿大擁有逾850座充電站，約有4,000個充電樁。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。