熱門影集《晨間直播秀》今日宣佈將於2023年9月13日全新上線第三季。兩大巨星瑞絲薇斯朋和珍妮佛安妮斯頓將重磅回歸並共同擔任監製。《晨間直播秀》從第一季開播起就呼應了MeToo運動，深度探討現代職場議題，也揭露出新聞產業的種種亂象，劇情寫實充滿既視感，引起觀眾共鳴和熱烈討論，在第二季中，劇情更加入疫情肆虐全球的時事，呈現生活寫照，而觀眾們敲碗已久的第三季即將於9月13日登場，且在尚未播出之際就已提前續訂第四季！

談到《晨間直播秀》第三季的劇情走向，瑞絲薇斯朋表示自己不能透露太多，僅預告「將會有很多浪漫情節」。而珍妮佛安妮斯頓則說：「這將是一部精彩刺激的作品，每個人都將陷入麻煩，每個人都有秘密，每個人都是走鋼索的人，今年更加感性了！」

不僅瑞絲薇斯朋和珍妮佛安妮斯頓將再次同台飆戲，包含艾美獎得主比利庫達普、金球獎得主《法庭女王》茱莉安娜瑪格里斯等超強卡司陣容回歸，《捍衛戰士：獨行俠》《廣告狂人》金球獎得主喬漢姆（Jon Hamm）也將擔任要角全新登場。並由艾美獎史上第一位榮獲最佳影集導演獎的女導演《急診室的春天》米密萊德（Mimi Leder）監製並執導演筒，攜手艾美獎最佳影集《反恐危機》夏綠蒂史圖特（Charlotte Stoudt）擔任製作人和監製。

《晨間直播秀》第三季（劇情描述一位科技巨擘對 UBA 收購案摩拳擦掌，試圖運用各種手段拉攏人心，而電視台的未來也因此遭受質疑。令人意想不到的聯盟即將形成，在這個過程中，個人的秘密都變成了武器，迫使每個人在檯面上和檯面下都必須面對自己的核心價值觀。《晨間直播秀》第三季（The Morning Show Season Three）將於 Apple TV＋ 9 月 13 日全球上線。