杭州亞運中華棒球隊24人名單。（中華棒協提供）

中華民國棒球協會30日正式公布參加2022年第19屆杭州亞運棒球項目中華代表隊24人名單，共邀請包含列管球員在內的17位國內、外職業選手參賽，業餘球員則為7位，中職8人中以統一獅3人最多。

本屆中華代表隊組成由教練團參照今年全國甲組成棒春季聯賽成績，遴選出培訓隊成員參加集訓後，為強化代表隊實力，教練團再提出被列管職業球員名單，並經由選訓小組討論同意後向各隊發出邀請參賽通知，最後經協商決定最後參賽名單。

中華隊由11名投手、2名捕手、7名內野手及4名外野手組成，中職部分有味全龍林凱威、統一獅古林睿煬、林子豪、林安可、中信兄弟鄭浩均、富邦悍將戴培峰、申皓瑋、樂天桃猿林立共8人。業餘甲組成棒7人，包含「最強銀行員」吳昇峰連2屆出征亞運。

棒協特別感謝本屆賽事邀請職業選手參賽時，美國職棒、日本職棒以及國內中華職棒各隊都盡全力協助協會組隊，讓過程順利圓滿，也再次表達感謝之意。

目前中華培訓隊正在美國北卡羅萊納州與NCAA明星隊進行海外訓練賽，返國後預計在7月25日進行第2階段集訓，職業球員預計9月11日開始陸續向中華隊報到，並在9月24日赴杭州進行集訓以及適應場地、氣候，備戰10月1日開始的正式賽。