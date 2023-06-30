生活中難免會遇到一些小病痛，但元兇可能來自你的腸道。台北中山醫院家醫科主治醫師陳欣湄表示，腸道就像身體的一道防線，當其功能失調時，就會引發「腸漏症」，包括過敏、濕疹、全身痠痛都可能是症狀。不過，醫師表示，腸漏症不會建議透過藥物治療，而是從5大生活因素來調節，即補充修復腸道營養、正確的腸道健康菌種、細嚼慢嚥、移除造成腸道負擔的食、藥物及維持身心靈健康。

陳欣湄在臉書專頁「陳欣湄。家醫科女醫師日常」發文提到，曾遇過一名患者，在前次回診時，身體還有嚴重濕疹、慢性發炎等症狀，但3個月後再次看診，對方開心地表示全都好了，而關鍵就在患者的腸漏症治療流程已結束。醫師藉此指出，腸漏就是如此戲劇化的疾病，不好時身體到處不舒服，一旦找到問題，很多症狀都瞬間消失無蹤。

陳欣湄進一步說明，腸漏症，又稱為腸道滲透性過高，影響力可不容小覷。她表示，腸道就像身體的一道防線，不但需要攝取營養，還要防止有害物質進入血液；當腸道功能失調時，此防線就可能會出現問題，讓有害物質滲透進入血液，這就是腸漏症。

而腸漏症對免疫系統會有何影響？陳欣湄解釋，當腸道防線被破壞，有害物質如未完全分解的食物、毒素和細菌都可滲透到血液中；一旦進入血液，免疫系統就會認為是入侵者，開始展開反擊，這也是腸漏症造成慢性發炎的由來。而當上述情況持續發生，醫師說道，身體免疫系統就可能長期處於「過度激動」的狀態，可能導致一些免疫疾病，如食物過敏、慢性疲勞症候群、自體免疫疾病等。

然而，目前腸漏症還不被認為是一種疾病，陳欣湄表示，比較像身體的亞健康狀態。因此，不會建議透過藥物治療，而是從5大生活因素來調節，分別是補充修復腸道的營養，如麩醯胺酸、鋅、D；正確的腸道健康菌種；細嚼慢嚥減少腸道負擔；移除目前造成腸道負擔的食、藥物，如慢性過敏食物、加工食物、油炸食物；維持身心靈的健康，像是適度運動、充足睡眠及保持心情愉快。

最後，陳欣湄提醒，腸道從來都「不只是」負責消化吸收的器官，腸道健康值得更加重視，別讓腸漏症成為免疫系統失衡的最後稻草。