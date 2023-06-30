新竹市長高虹安幕僚、現任新竹市工策會副總幹事田政弘，不滿張姓女子在臉書指控他以PUA手法，對多名女子乘機性交等，提告張女侵害名譽權求償，目前案件訴訟中。有市議員指出，此事會讓民眾對市府用人產生疑慮，盼市府說明用人標準，且明快處理此事，勿影響市府運作。

田政弘過去被稱為台派青年，曾集資登報力挺總統蔡英文，也曾任民進黨立委國會助理，去年被新竹市長高虹安延攬，目前任職工策會副總幹事。

新竹市議會在野黨團今年3月就曾開記者會，評論高虹安上任後表現，當時就曾提到，田政弘過去有多起性騷擾紀錄，卻仍獲重用，傳出實質控管府內各局處、拿著雞毛當令箭，將各局處首長呼來喝去，甚至有「地下市長」之稱。

市議員蔡惠婷說，近期＃MeToo風波引發社會關注，黨內一向立場就是性騷零容忍，因此格外重視，田政弘被控違反意願乘機性交，提告侵權又敗訴，加上先前市府前行政處長也爆發婚外情下台，讓人對市府用人產生疑慮，府內同仁也都在看，市府會如何處理，她也呼籲市府應明快果決處理。

國民黨市議員吳旭豐表示，目前案件正在審理當中，但道德上給民眾觀感不佳，他認為，並不是過去發生類似事件的人，就一定不能在市府任職，但當有類似案件發生，會造成府內同仁和民眾疑慮時，市府有必要出面說明清楚，用人是基於哪些考量，否則會對市府接下來用人都打上問號，也盼不要讓私人事件影響市府運作。

另外，因為最近性騷風波，社會相當關注性平議題，為檢視申訴等相關機制，新竹市議會也要求市府在下周針對「市府推動性別平權暨性騷擾防治專案報告」，盼一旦有類似案件發生，要確保市府會妥善處理。

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