午後對流旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局針對全台19縣市發布大雨特報，另針對台北市、新北市、基隆市發布大雷雨即時訊息；大雨來得又急又快，經濟部水利署針對台北市、新北市及桃園市發布淹水警戒。

氣象局針對全台19縣市發布大雨特報，台南以北、東半部地區及高屏山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。

水利署針對台北市士林區、萬華區、中正區、中山區、大同區、北投區及新北市三重區、板橋區、新莊區發布一級淹水警戒；新北市樹林區、土城區及桃園市大溪區發布二級淹水警戒。