全新奇想動畫力作《元素方城市》，將於7月6日（四）暑期強檔全台大銀幕獻映，6月30日（五）到7月2日（日）本週末放映三天週末搶先口碑場，玩轉奇妙化學效應，看四大元素激出意想不到新火花！最新釋出的片段搶先看，水火主角不但「吃炭」還會「變色」，互動可愛逗趣，令人一解迫不及待之渴！全球票房氣貫長虹，第二週賣座不降反升，影迷爭相搶看，勇破億萬美元大關！

《元素方城市》劇照。（迪士尼提供）

最新釋出的片段搶先看，令人暫時一解迫不及待的期盼之渴，電影裡巧妙運用元素的特性，大玩雙關語笑話，一句原本指火人看起來好熱，卻被誤以為「你好『火』辣」，看見編劇在劇本的創作上發揮巧思；在「調查篇」中，小炎爸要前往稽查店裡食物的水弟吃下熱騰騰的「炭」，讓他打嗝打出一顆大氣泡；「酷斃了篇」則揭露小炎每一觸碰礦物質就會改變顏色的能力，不甘示弱的水弟則一展滑水長才，在空中潑灑出一道彩虹！這些片段都將元素特性、劇本幽默發揮得很極致！

《元素方城市》劇照。（迪士尼提供）

《元素方城市》全球票房氣貫長虹，韓國第二周賣座更是不降反升，成長近二成，打敗眾多強片逆勢上揚勇奪冠軍，也是當地皮克斯第二週票房史上第三高作品，僅次於《腦筋急轉彎》和《玩具總動員4》，僅僅超過一周的全球票房更已破一億美元大關，令皮克斯再度歡嚐勝利的滋味！

導演彼得孫小時候上自然科學課時，會把元素週期表想像成一棟接一棟的公寓大樓，所有元素都比鄰而居，除了這個靈感來源，他還把公園命名為「元素週期公園」，其中甚至有形同元素週期表的草地圖案。四大元素也各有各的精心設計巧思，例如火小孩會用金屬吸管喝「煤油汁」鋁箔包、火寶寶會喝「打火機配方油」、火族群會吃「洋木片」，還有「冰炫火」和「烤木串」等「平民美食」，有趣至極，令人莞爾不已！

為了因應以元素作為主角，每一格畫面都需要特效，比起28年前的《玩具總動員》僅使用近三百台電腦，本片突飛猛進到超過15萬台，足足多了500倍！本片也特別向遺憾甫於去年逝世的皮克斯元老之一勞夫艾格斯頓致敬，他曾任《阿拉丁》和《獅子王》等經典動畫美術與角色設計師，並以皮克斯短片《鳥！鳥！鳥！》榮獲奧斯卡最佳動畫短片，因為他生前總在皮克斯工作室號召大家一起吃早餐，片中便精心設計了擺在元素市中心的「食在勞夫餐館」招牌，充斥塞滿洋蔥的無限追憶。